ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области

Российские войска пресекли деятельность украинских диверсантов в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, выпущенных Вооружёнными силами Украины.

10 июля Министерство обороны России заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.