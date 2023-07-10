Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трёх направлениях

Подразделения Южной группировки ВС России успешно отразили попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника», — говорится в сообщении.

Речь идёт о районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.

Ранее Су-34 ВКС России ударил по батальону ВСУ на Купянском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой.