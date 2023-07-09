Экс-депутат Рады Богомолец: легализация каннабиса сделает из Украины новую Колумбию

Экс-депутат Рады Украины Ольги Богомолец заявила, что с помощью легализации марихуаны украинские власти хотят сделать из страны центр наркотического бизнеса.

Об этом информирует Vesti.ua.

«Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — сказала Богомолец.

По её словам, такие действия позволят выращивать и обрабатывать каннабис в больших объёмах.

Также экс-депутат отметила, что легализация нужна властям для «продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса».

Ранее Минздрав Украины поддержал идею украинского президента Владимира Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса.

В конце июня стало известно, что Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине.