Украинские военные не смогли добиться успехов в контрнаступлении из-за обороны российских войск.

Об этом пишет газета Corriere Della Sera.

«Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», — заявил полковник Сергей Яндульский.

По его словам, ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.

Ранее заместитель главы Пентагона Колин Каль признал, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем США надеялись.

Американский ведущий Гарланд Никсон выразил мнение, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.