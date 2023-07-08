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Украинский полковник Яндульский заявил о неспособности ВСУ пробить линию обороны ВС России

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Украинские военные не смогли добиться успехов в контрнаступлении из-за обороны российских войск.
Украинский полковник Яндульский заявил о неспособности ВСУ пробить линию обороны ВС России
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом пишет газета Corriere Della Sera.

«Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», — заявил полковник Сергей Яндульский.

По его словам, ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.

Ранее заместитель главы Пентагона Колин Каль признал, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем США надеялись.

Американский ведущий Гарланд Никсон выразил мнение, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

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