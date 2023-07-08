РИА Новости: по городам Украины свободно ходят иностранные наёмники
- globallookpress.com
На переданном РИА Новости фото в одном из городов Украины запечатлены два наёмника, одетых в камуфляжную форму с украинскими нашивками. Информация о городе и точном месте съёмки не раскрывается по соображениям безопасности.
«В последнее время много приходит агентурных данных о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наёмники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», — приводит агентство слова Лебедева.
Ранее телерадиокомпания RTL сообщала, что иностранным наёмникам Вооружённых сил Украины платят от €500 до €3000 в месяц.
По её данным, в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.
При этом в начале конфликта около 800 французов выразили желание принять участие в боях с армией России.