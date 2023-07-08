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РИА Новости: по городам Украины свободно ходят иностранные наёмники

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Иностранные наёмники свободно и открыто передвигаются по городам Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
РИА Новости: по городам Украины свободно ходят иностранные наёмники
  • globallookpress.com

На переданном РИА Новости фото в одном из городов Украины запечатлены два наёмника, одетых в камуфляжную форму с украинскими нашивками. Информация о городе и точном месте съёмки не раскрывается по соображениям безопасности.

«В последнее время много приходит агентурных данных о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наёмники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», — приводит агентство слова Лебедева.

Ранее телерадиокомпания RTL сообщала, что иностранным наёмникам Вооружённых сил Украины платят от €500 до €3000 в месяц.

По её данным, в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.

При этом в начале конфликта около 800 французов выразили желание принять участие в боях с армией России.

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