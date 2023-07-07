RTL: иностранным наёмникам украинской армии платят от €500 до €3000 в месяц

Иностранным наёмникам Вооружённых сил Украины платят от €500 до €3000 в месяц, информирует телерадиокомпания RTL.

Отмечается, что иностранные граждане, вступающие в интернациональный легион, подписывают контракт с армией Украины.

Они получают около €500 ежемесячно или €3000, если служат на передовой.

По данным компании, украинская армия отдаёт предпочтение мужчинам, которые уже имеют опыт боевых действий или умеют пользоваться оружием.

Кроме того, RTL сообщила, что в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.