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RTL: иностранным наёмникам украинской армии платят от €500 до €3000 в месяц

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Иностранным наёмникам Вооружённых сил Украины платят от €500 до €3000 в месяц, информирует телерадиокомпания RTL.
RTL: иностранным наёмникам украинской армии платят от €500 до €3000 в месяц
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Отмечается, что иностранные граждане, вступающие в интернациональный легион, подписывают контракт с армией Украины.

Они получают около €500 ежемесячно или €3000, если служат на передовой.

По данным компании, украинская армия отдаёт предпочтение мужчинам, которые уже имеют опыт боевых действий или умеют пользоваться оружием.

Кроме того, RTL сообщила, что в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.

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