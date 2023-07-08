Российский танк на Времевском выступе посеял панику в рядах ВСУ, уничтожив несколько БМП

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов заявил, что экипаж российского танка посеял панику в рядах ВСУ, уничтожив за короткое время несколько бронемашин противника в боях на Времевском выступе.

Об этом информирует РИА Новости.

«Экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства», — говорится в сообщении.

При этом, заявил Чехов, экипажу неоднократно приходилось проводить эвакуацию повреждённой российской техники в тыловой район.

Несмотря на это, Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа.

Ранее группировка «Юг» поразила район сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен» в ДНР.

Также российская артиллерия уничтожила две БМП украинских войск на Южно-Донецком направлении.