Российская артиллерия уничтожила два БМП украинских войск на Южно-Донецком направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«При поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Угледара», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что российскими военными была уничтожена автомобильная техника с украинскими националистами и миномётный расчёт.
Ранее в МО России заявили об отражении десяти атак на Донецком направлении.
Также ВС России пресекли действия двух диверсионных групп на Краснолиманском направлении.