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Российская артиллерия уничтожила два БМП украинских войск на Южно-Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов заявил, что российская артиллерия на Южно-Донецком направлении уничтожила две боевые машины пехоты.

Об этом информирует РИА Новости.

«При поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Угледара», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что российскими военными была уничтожена автомобильная техника с украинскими националистами и миномётный расчёт.

Ранее в МО России заявили об отражении десяти атак на Донецком направлении.

Также ВС России пресекли действия двух диверсионных групп на Краснолиманском направлении.

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