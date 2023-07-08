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Группировка «Юг» поразила район сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен» в ДНР

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Южная группировка войск поразила район сосредоточения резервов украинского националистического формирования «Кракен».

Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований «Кракен» в районе населенного пункта Дзержинское», — говорится в сообщении.

Также Астафьев отметил, что российские военные сорвали прорыв штурмовой группы ВСУ в районе Майорска на Донецком направлении. 

Ранее российская артиллерия уничтожила два БМП украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Также в Минобороны России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 420 убитыми и ранеными.

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