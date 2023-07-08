Группировка «Юг» поразила район сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен» в ДНР
Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований «Кракен» в районе населенного пункта Дзержинское», — говорится в сообщении.
Также Астафьев отметил, что российские военные сорвали прорыв штурмовой группы ВСУ в районе Майорска на Донецком направлении.
Ранее российская артиллерия уничтожила два БМП украинских войск на Южно-Донецком направлении.
Также в Минобороны России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 420 убитыми и ранеными.