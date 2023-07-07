Член ОП Данюк: политическое руководство Молдавии выбрало путь Украины

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT объяснил ситуацию с голосованием парламента Молдавии за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ.

«Мы видим, что Молдавия, точнее, политическое руководство Молдавии в лице Майи Санду, пытается избавиться от любых договоров, обязательств, в рамках которых Молдавия сотрудничает с Россией. Они выбрали путь Украины. Это попытка оторвать общество от евразийского пространства», — считает эксперт.

Ранее депутаты парламента Молдавии проголосовали в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, выход Молдавии из содружества приведёт к негативным последствиям для страны.