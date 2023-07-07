В порту Мариуполя начали восстановление таможенного поста
- РИА Новости
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«На данный момент ведутся ремонтные работы по реконструкции и восстановлению здания таможенного поста в морском порту Мариуполя», — заявили в пресс-службе ТАСС.
Ранее в Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета, нарушенную в результате повреждений на волоконно-оптических линиях.
Также создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя.