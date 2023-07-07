В порту Мариуполя начали восстановление таможенного поста

В пресс-службе таможни ДНР сообщили о начале восстановительных работ таможенного поста в порту Мариуполя.

«На данный момент ведутся ремонтные работы по реконструкции и восстановлению здания таможенного поста в морском порту Мариуполя», — заявили в пресс-службе ТАСС.

Ранее в Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета, нарушенную в результате повреждений на волоконно-оптических линиях.

Также создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя.