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Оператор «Феникс»: в Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета

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В Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета, нарушенную ранее в результате повреждений на волоконно-оптических линиях.
Оператор «Феникс»: в Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета
  • Gettyimages.ru
  • © namaki

Об этом сообщает мобильный оператор «Феникс».

«По результатам аварийно-восстановительных работ в Мариуполе восстановлены сервисы подвижной радиотелефонной связи ГУП ДНР «РОС», — сказано в Telegram-канале оператора.

28 июня врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что считает преждевременным восстановление работы мобильного интернета в ЛНР.

По его словам, интернет на территории республики пока не включают из соображений безопасности. 

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