Оператор «Феникс»: в Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета
- Gettyimages.ru
- © namaki
Об этом сообщает мобильный оператор «Феникс».
«По результатам аварийно-восстановительных работ в Мариуполе восстановлены сервисы подвижной радиотелефонной связи ГУП ДНР «РОС», — сказано в Telegram-канале оператора.
28 июня врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что считает преждевременным восстановление работы мобильного интернета в ЛНР.
По его словам, интернет на территории республики пока не включают из соображений безопасности.