Пушилин: создана рабочая группа для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя

Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.

«При правительстве ДНР организована межведомственная группа по всей необходимой подготовке, в том числе по проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта», — сказал он.

Пушилин добавил, что есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта, а также взлётно-посадочной полосы.

Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что восстановление аэропорта Мариуполя в ДНР приостановлено, так как проводить работы небезопасно.