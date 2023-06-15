Пушилин: создана рабочая группа для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
«При правительстве ДНР организована межведомственная группа по всей необходимой подготовке, в том числе по проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта», — сказал он.
Пушилин добавил, что есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта, а также взлётно-посадочной полосы.
Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что восстановление аэропорта Мариуполя в ДНР приостановлено, так как проводить работы небезопасно.