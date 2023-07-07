Украина и Словакия подписали контракт о производстве гаубиц Zuzana 2

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании контракта со Словакией на совместное производство 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2.

«Подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. Конечно, мы работаем ради других совместных производств пушек и снарядов. Это очень важно», — цитирует его ТАСС.

По словам украинского лидера, Киев также заинтересован в приобретении словацкой техники для разминирования.

Ранее стало известно, что российскому военному Андрею Кравцову вручили премию в размере 1 млн рублей за уничтожение в ходе боя танка Leopard.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что военнослужащие Вооружённых сил Украины специально подрывают танки Leopard.