Экс-разведчик США Риттер: военные ВСУ специально подрывают танки Leopard

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что военнослужащие Вооружённых сил Украины специально подрывают танки Leopard.

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он напомнил, что российские власти решили выплачивать вознаграждение за каждый подбитый танк. Как отметил Риттер, теперь военнослужащие ВС России высматривают каждый танк Leopard.

«Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад — на мины — и подрываются. Или они специально ломают его», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что российскому военному Андрею Кравцову вручили премию в размере 1 млн рублей за уничтожение в ходе боя танка Leopard.