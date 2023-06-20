Российскому военному Кравцову вручили премию 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российскому военному Андрею Кравцову вручили премию в размере 1 млн рублей за уничтожение в ходе боя танка украинской армии Leopard германского производства.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом информирует Министерство обороны России.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что более 10 тыс. российских военнослужащих с начала спецоперации получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ.
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