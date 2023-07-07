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Военная хроника: ВСУ начали новую атаку в Запорожье

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Вооружённые силы Украины начали новую атаку в Запорожье, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ начали новую атаку в Запорожье
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Отмечается, что на Ореховском и Пологовском направлениях российская артиллерия с вечера находится в полной боевой готовности.

«С мест сообщают, что забрасывать мелкие соединения ВСУ в этот раз не стали, но ротные тактические группы пришли в движение там, откуда атаковали и в прошлый раз», — сказано в материале.

Также уточняется, что артиллерия работает с обеих сторон. Кроме того, в ближайшее время «должна подойти российская авиация».

1 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в районе города Запорожье поразили хранилище топлива для военной техники украинских боевиков.

5 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что утром 5 июля украинские войска могут перейти в масштабное наступление на Запорожском направлении.

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