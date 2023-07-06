МИД России: реакция международного сообщества на притеснения УПЦ оставляет желать лучшего

Реакция международного сообщества на притеснения и произвол киевских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) оставляет желать лучшего, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как напомнили в ведомстве, духовенство УПЦ находится под серьёзным давлением, в их адрес звучат угрозы физической расправы со стороны украинской полиции и СБУ.

В министерстве подчеркнули, что подобный произвол происходит на всей территории Украины.

«Реакция международного сообщества, к сожалению, оставляет желать лучшего», — говорится в заявлении.

В российском МИД обратились к международным правозащитным организациям с призывом защитить УПЦ.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.

Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.