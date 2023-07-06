Узнать больше

МИД России: реакция международного сообщества на притеснения УПЦ оставляет желать лучшего

Короткая ссылка
Реакция международного сообщества на притеснения и произвол киевских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) оставляет желать лучшего, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: реакция международного сообщества на притеснения УПЦ оставляет желать лучшего
  • Gettyimages.ru

Как напомнили в ведомстве, духовенство УПЦ находится под серьёзным давлением, в их адрес звучат угрозы физической расправы со стороны украинской полиции и СБУ.

В министерстве подчеркнули, что подобный произвол происходит на всей территории Украины.

«Реакция международного сообщества, к сожалению, оставляет желать лучшего», — говорится в заявлении.

В российском МИД обратились к международным правозащитным организациям с призывом защитить УПЦ. 

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.

Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить