МИД России: реакция международного сообщества на притеснения УПЦ оставляет желать лучшего
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Как напомнили в ведомстве, духовенство УПЦ находится под серьёзным давлением, в их адрес звучат угрозы физической расправы со стороны украинской полиции и СБУ.
В министерстве подчеркнули, что подобный произвол происходит на всей территории Украины.
«Реакция международного сообщества, к сожалению, оставляет желать лучшего», — говорится в заявлении.
В российском МИД обратились к международным правозащитным организациям с призывом защитить УПЦ.
Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.
Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.