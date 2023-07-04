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В Белорусской церкви заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры

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Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.

Об этом говорится на сайте БПЦ.

«В случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях БПЦ», — говорится в заявлении.

Синод БПЦ также призвал киевские власти не допустить вывоз церковных реликвий из Киево-Печерской лавры.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры.

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