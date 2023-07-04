В Белорусской церкви заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры
Об этом говорится на сайте БПЦ.
«В случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях БПЦ», — говорится в заявлении.
Синод БПЦ также призвал киевские власти не допустить вывоз церковных реликвий из Киево-Печерской лавры.
Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры.