В Белорусской церкви заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры

Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.

Об этом говорится на сайте БПЦ.

«В случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях БПЦ», — говорится в заявлении.

Синод БПЦ также призвал киевские власти не допустить вывоз церковных реликвий из Киево-Печерской лавры.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры.