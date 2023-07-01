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Власти Украины запретили монахам УПЦ приходить в корпусы Киево-Печерской лавры

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Власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры
Власти Украины запретили монахам УПЦ приходить в корпусы Киево-Печерской лавры
  • globallookpress.com
  • © Peter Seyfferth/imago stock&people

Как сообщает ТАСС, адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, рассказал о соответствующем письме от Министерства культуры в своём Telegram.

«Заповедником [«Киево-Печерская лавра»] принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям... Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04 июля 2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику», — говорится в документе в адрес УПЦ.

Ранее сообщалось, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует решение суда об отклонении иска монастыря к заповеднику «Киево-Печерская лавра» об устранении препятствий в пользовании обителью.

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