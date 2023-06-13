УПЦ обжалует решение об отклонении иска монастыря к заповеднику «Киево-Печерская лавра»

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует решение суда об отклонении иска монастыря к заповеднику «Киево-Печерская лавра» об устранении препятствий в пользовании обителью.

Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман.

По его словам, в иске к заповеднику было требование устранить препятствия в пользовании монахами Успенским собором и Трапезной церковью с трапезной палатой.

«Суд отказал в удовлетворении иска, то есть отрицал право монастыря пользоваться храмами для совершения богослужений», — написал адвокат в Telegram.

Чекман добавил, что суд не предоставил стороне истца возможности в судебном заседании представить свои объяснения, задать ответчику вопрос и доказать как суду, так и общественности свою правовую позицию.

6 июня глава украинского Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.