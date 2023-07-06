War Zone: ВСУ не понимают, как устроены российские планирующие бомбы
- AP
Об этом сообщается на сайте портала.
«Представители украинских властей предполагают, что речь идёт о каком-то наведении с помощью GPS, однако конкретных данных о том, как это работает, пока очень мало», — уточняет The War Zone.
Кроме того, на сайте утверждается, что точные возможности российских крылатых ракет также неизвестны.
Ранее Военная хроника рассказала о преимуществах отечественной фугасной авиабомбы с универсальным модулем планирования коррекции.