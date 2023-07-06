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War Zone: ВСУ не понимают, как устроены российские планирующие бомбы

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Американский портал The War Zone сообщил, что украинские военные не понимают, как устроены планирующие бомбы Воздушно-космических сил (ВКС) России, взломавшие их противовоздушную оборону.
War Zone: ВСУ не понимают, как устроены российские планирующие бомбы
  • AP

Об этом сообщается на сайте портала.

«Представители украинских властей предполагают, что речь идёт о каком-то наведении с помощью GPS, однако конкретных данных о том, как это работает, пока очень мало», — уточняет The War Zone.

Кроме того, на сайте утверждается, что точные возможности российских крылатых ракет также неизвестны.

Ранее Военная хроника рассказала о преимуществах отечественной фугасной авиабомбы с универсальным модулем планирования коррекции.

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