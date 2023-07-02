Военная хроника рассказала о преимуществах отечественной фугасной авиабомбы с универсальным модулем планирования коррекции (УМПК).

Как пишет Военная хроника, простой модуль с креплениями может сделать из обычной свободнопадающей бомбы высокоточную.

«Штатная дальность применения бомбы составляет от 30 до 45 км, что позволяет избежать захода авиации в зону действия ПВО ВСУ. При сходе бомб семейства ФАБ-250 и ФАБ-500 с узлов подвески на высоте 12 км и скорости 950—1000 км/ч дальность планирования может достигать 60—70 км», — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из главных достоинств бомб такой модели является отсутствие тепловой сигнатуры. Это позволяет минимизировать вероятность перехвата планирующих бомб при помощи зенитных управляемых комплексов, используемых украинской армией.

«Изделия полностью всепогодны и не теряют эффективность при ухудшении метеоситуации в отличие от высокоточного оружия со сложными системами наведения», — говорится в сводке.

В начале мая сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», способный нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.