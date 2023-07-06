В МИД Грузии заявили, что посол в Киеве покинул Украину для консультаций
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«Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев», — говорится в заявлении.
Ранее МИД Украины предложил послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску разрешения ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе исключил любые консультации с Украиной об освобождении Саакашвили.
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.