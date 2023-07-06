В МИД Грузии заявили, что посол в Киеве покинул Украину для консультаций

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили покинул Украину для консультаций с грузинскими властями. Об этом сообщило агентство Interpressnews со ссылкой на МИД республики.

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