Минюст Грузии: Саакашвили лечится в наилучшей клинике, он принял 2,3 тысячи посетителей
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Саакашвили проходит лечение в одной из лучших клиник в Тбилиси и за всё это время принял около 2,3 тыс. посетителей.
Брегадзе также назвал обидной рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций.
Грузия всегда поддерживает украинский народ, добавил он.
Ранее МИД Украины предложил послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску разрешения ситуации с Саакашвили.
В МИД Грузии заявили, что данная рекомендация является крайней формой обострения отношений двух стран.