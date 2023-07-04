Минюст Грузии: Саакашвили лечится в наилучшей клинике, он принял 2,3 тысячи посетителей

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Саакашвили проходит лечение в одной из лучших клиник в Тбилиси и за всё это время принял около 2,3 тыс. посетителей.

Брегадзе также назвал обидной рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций.

Грузия всегда поддерживает украинский народ, добавил он.

Ранее МИД Украины предложил послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску разрешения ситуации с Саакашвили.

В МИД Грузии заявили, что данная рекомендация является крайней формой обострения отношений двух стран.