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Минюст Грузии: Саакашвили лечится в наилучшей клинике, он принял 2,3 тысячи посетителей

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Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.
Минюст Грузии: Саакашвили лечится в наилучшей клинике, он принял 2,3 тысячи посетителей
  • AFP
  • © IRAKLI GEDENIDZE

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Саакашвили проходит лечение в одной из лучших клиник в Тбилиси и за всё это время принял около 2,3 тыс. посетителей.

Брегадзе также назвал обидной рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций.

Грузия всегда поддерживает украинский народ, добавил он.

Ранее МИД Украины предложил послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску разрешения ситуации с Саакашвили.

В МИД Грузии заявили, что данная рекомендация является крайней формой обострения отношений двух стран.

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