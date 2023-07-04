В МИД Грузии назвали обострением отношений рекомендацию послу в Киеве из-за Саакашвили
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Ранее МИД Украины предложил послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску разрешения ситуации с Саакашвили.
«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
В министерстве назвали данный шаг «крайней формой обострения дипломатических отношений» и выразили сожаление, что украинские власти идут на такое развитие событий против дружественного государства и народа.
В свою очередь, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что требование киевского режима передать Саакашвили, отбывающего тюремное наказание на родине, стало оскорбительным для грузинской стороны.