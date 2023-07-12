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Историк Сарачева рассказала, почему Покровский собор в Москве называют храмом Василия Блаженного

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Кандидат исторических наук заведующая отделом «Покровский собор» Государственного исторического музея (ГИМ) Татьяна Сарачева рассказала RT, почему в народе укоренилось ещё одно название святыни на Красной площади — храм Василия Блаженного.
Историк Сарачева рассказала, почему Покровский собор в Москве называют храмом Василия Блаженного
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По её словам, храмом Василия Блаженного Покровский собор начали называть во второй половине XVI века — и с тех пор новый вариант стал набирать популярность.

«Ещё при строительстве Покровского собора у его стен был захоронен святой Блаженный Василий, который умер в 1557 году. Вскоре после этого — в 1588 году — его канонизировали, признали местночтимым святым, а над местом его погребения возвели церковь», — уточнила Сарачева.

Сначала церковь стояла отдельно, однако впоследствии её объединили с интерьерами Покровского собора.

«С XVII века собор всё чаще стали называть храмом Василия Блаженного, нежели Покровским собором. Это происходило ещё и потому, что храм Василия Блаженного один, а Покровских храмов и церквей в Москве было несколько. Так что таким образом его проще было идентифицировать», — резюмировала собеседница RT.

12 июля Покровскому собору на Красной площади исполняется 462 года.

Ранее в РПЦ сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля.

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