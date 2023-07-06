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Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий.
Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий
  • Gettyimages.ru

«Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что у украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.

Белорусский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не одержит победы в конфликте.

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