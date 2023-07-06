Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий.

«Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что у украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.

Белорусский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не одержит победы в конфликте.