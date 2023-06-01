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Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации

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У украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.
Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации
  • РИА Новости

Об этом заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. Но ни бывшие (президенты Украины Виктор. — RT) Янукович, (Пётр) Порошенко, ни нынешний (Владимир) Зеленский этим не воспользовались», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) обостряется.

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