Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации

У украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.

Об этом заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. Но ни бывшие (президенты Украины Виктор. — RT) Янукович, (Пётр) Порошенко, ни нынешний (Владимир) Зеленский этим не воспользовались», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) обостряется.