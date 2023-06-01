Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ обостряется

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) обостряется.

Его слова приводит БЕЛТА.

«Военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества всё более обостряется, и она будет обостряться», — сказал белорусский лидер.

Он заявил, что фиксируется нарастающая милитаризация стран НАТО и беспрецедентная концентрация войск вблизи территорий государств СНГ, также разжигание религиозных и вооружённых конфликтов.

Также Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии.