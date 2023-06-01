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Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ обостряется

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) обостряется.
Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ обостряется
  • РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

«Военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества всё более обостряется, и она будет обостряться», — сказал белорусский лидер.

Он заявил, что фиксируется нарастающая милитаризация стран НАТО и беспрецедентная концентрация войск вблизи территорий государств СНГ, также разжигание религиозных и вооружённых конфликтов.

Также Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии.

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