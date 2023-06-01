Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ обостряется
- РИА Новости
Его слова приводит БЕЛТА.
«Военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества всё более обостряется, и она будет обостряться», — сказал белорусский лидер.
Он заявил, что фиксируется нарастающая милитаризация стран НАТО и беспрецедентная концентрация войск вблизи территорий государств СНГ, также разжигание религиозных и вооружённых конфликтов.
Также Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии.