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Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии.
Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, в Польше, Литве и на Украине осуществляется обучение членов незаконных вооружённых формирований, а также предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в Белоруссии.

Лукашенко добавил, что об этом свидетельствуют недавние факты. 

«То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти», — заявил он. 

По его словам, в Белоруссии этого не допустят. 

Ранее Лукашенко потребовал поднять погранслужбу Белоруссии на новый уровень.

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