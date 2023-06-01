Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии.

Об этом он сказал в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, в Польше, Литве и на Украине осуществляется обучение членов незаконных вооружённых формирований, а также предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в Белоруссии.

Лукашенко добавил, что об этом свидетельствуют недавние факты.

«То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти», — заявил он.

По его словам, в Белоруссии этого не допустят.

Ранее Лукашенко потребовал поднять погранслужбу Белоруссии на новый уровень.