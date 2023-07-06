Лукашенко: Зеленский понял, что не победит

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не одержит победы в конфликте, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, в связи с этим украинский лидер начал предъявлять претензии к тем, кто подталкивает Киев к конфликту.

Ранее он заявил, что у украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.

В Верховной раде Украины выступили с предложением признать Белоруссию страной-агрессором.