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Лукашенко: Зеленский понял, что не победит

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Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не одержит победы в конфликте, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: Зеленский понял, что не победит
  • Gettyimages.ru

«Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, в связи с этим украинский лидер начал предъявлять претензии к тем, кто подталкивает Киев к конфликту.

Ранее он заявил, что у украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.

В Верховной раде Украины выступили с предложением признать Белоруссию страной-агрессором.

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