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В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором

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В Верховной раде Украины выступили с предложением признать Белоруссию страной-агрессором.
В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, соответствующий проект постановления зарегистрировал украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.

«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, данный шаг необходим для привлечения Белоруссии «к ответственности и предстоящим репарациям Украины».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главу киевского террористического режима Владимира Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском.

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