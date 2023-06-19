В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором
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Как сообщает РИА Новости, соответствующий проект постановления зарегистрировал украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.
«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, данный шаг необходим для привлечения Белоруссии «к ответственности и предстоящим репарациям Украины».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главу киевского террористического режима Владимира Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском.