Полиция силой оттеснила прихожан от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре

Сотрудники полиции силой оттеснили верующих от дверей корпуса монастыря в Киево-Печерской лавре.

«Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69», — говорится в сообщении УПЦ.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.

Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.