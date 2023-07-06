Узнать больше

Полиция силой оттеснила прихожан от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре

Короткая ссылка
Сотрудники полиции силой оттеснили верующих от дверей корпуса монастыря в Киево-Печерской лавре.
Полиция силой оттеснила прихожан от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре
  • РИА Новости

«Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69», — говорится в сообщении УПЦ.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.

Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить