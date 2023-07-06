Полиция силой оттеснила прихожан от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре
- РИА Новости
«Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69», — говорится в сообщении УПЦ.
Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.
Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить у себя монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.