Пленный из «Кракена» Приходько назвал своё подразделение «элитным мясом» Буданова

Пленный боевик из нацбатальона «Кракен» Андрей Приходько назвал своё подразделение «элитным мясом» начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Приходько, такое выражение появилось в обиходе между самими националистами, которые там служат и воюют.

«Среди нас, внутри подразделения, ходит такое выражение — «элитное мясо Буданова», — сказал пленный.

Он также отметил, что изначально данное подразделение должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым.

Ранее Приходько сообщил, что миномётчики «Кракена» получали задачи обстреливать мирных в тылу.

Также он заявил, что ВСУ боятся ездить на иностранной технике.