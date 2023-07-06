Пленный из «Кракена» Приходько назвал своё подразделение «элитным мясом» Буданова
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам Приходько, такое выражение появилось в обиходе между самими националистами, которые там служат и воюют.
«Среди нас, внутри подразделения, ходит такое выражение — «элитное мясо Буданова», — сказал пленный.
Он также отметил, что изначально данное подразделение должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым.
Ранее Приходько сообщил, что миномётчики «Кракена» получали задачи обстреливать мирных в тылу.
Также он заявил, что ВСУ боятся ездить на иностранной технике.