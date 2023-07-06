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Пленный из «Кракена» Приходько назвал своё подразделение «элитным мясом» Буданова

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Пленный боевик из нацбатальона «Кракен» Андрей Приходько назвал своё подразделение «элитным мясом» начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости

По словам Приходько, такое выражение появилось в обиходе между самими националистами, которые там служат и воюют.

«Среди нас, внутри подразделения, ходит такое выражение — «элитное мясо Буданова», — сказал пленный.

Он также отметил, что изначально данное подразделение должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым.

Ранее Приходько сообщил, что миномётчики «Кракена» получали задачи обстреливать мирных в тылу.

Также он заявил, что ВСУ боятся ездить на иностранной технике.

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