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Пленный из «Кракена» Приходько: миномётчики получали задачи обстреливать мирных в тылу

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Попавший в плен боевик «Кракена» Андрей Приходько рассказал, что миномётчики украинского нацподразделения получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что вина за обстрелы перекладывалась на Вооружённые силы России.

«Краем уха слышал, что миномётчикам ставились определённые задачи: они должны были стрелять нам в тыл», — сказал Приходько.

Ранее ВС России нанесли удар по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона».

Позже стало известно, что российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, который воевал в «Кракене».

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