Пленный из «Кракена» Приходько: миномётчики получали задачи обстреливать мирных в тылу
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что вина за обстрелы перекладывалась на Вооружённые силы России.
«Краем уха слышал, что миномётчикам ставились определённые задачи: они должны были стрелять нам в тыл», — сказал Приходько.
Ранее ВС России нанесли удар по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона».
Позже стало известно, что российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, который воевал в «Кракене».