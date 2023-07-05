ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько

Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, который воевал в «Кракене», сообщает РИА Новости.

«До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион Кубка Украины, мастер спорта», — рассказал Приходько.

Он отметил, что пошёл в армию из-за недопонимания с тренером.

По его словам, он попал в плен на Артёмовском направлении, при наступлении из Часова Яра.

Ранее сдавшийся в плен боевик ВСУ рассказал, как он с товарищами в мае сбежал от своего командования, чтобы сдаться в плен российским военным.