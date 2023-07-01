Пленный боевик ВСУ заявил о месячной подготовке мобилизованных в Латвии

Пленный украинский боевик Олег Крызынсыр рассказал о том, что подготовка мобилизованных украинцев иностранными инструкторами в Латвии длится месяц.

Как он отметил в видео, опубликованном Минобороны России, в течение всего обучения стрельбы для мобилизованных проводятся всего пару раз.

«На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проводилась в основном теоретическая подготовка, медицина. Инструкторы нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам, но и в целом к русским... Нас готовили месяц. Чему за месяц можно научить?» — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Латвию его забрали после вручения повестки. Ему сказали, что он будет служить в 42-й бригаде ВСУ.

Ранее сдавшийся в плен боевик ВСУ рассказал о том, как он с товарищами в мае сбежал от своего командования, чтобы сдаться в плен российским военным.