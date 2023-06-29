Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о побеге от своего командования
Как он рассказал RT, они решили сдаться из-за наплевательского отношения командования и проблем с обеспечением.
По словам мужчины, план побега на левобережье Днепра услышал их командир взвода — бойцы испугались, что их тут же расстреляют. Но тот сказал, что в деле, помог разработать операцию и сопровождал их во время перехода из-за угрозы обстрела со стороны своих же.
План был простой: перебраться на лодке на левый берег Днепра и дать российским военным номера телефонов своего командования, чтобы они могли связаться друг с другом.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его забрали в армию, когда он шёл в аптеку за лекарством для ребёнка.