Пленный боец ВСУ рассказал, что его забрали в армию, когда он шёл в аптеку за лекарством для ребёнка.

«Я ехал в город, в аптеку, чтобы купить медикаменты ребёнку. Подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня», — рассказал он.

По словам бойца, его вывезли в Словакию, где обучали американские инструкторы, но особо ничему не научили. Также там были психологи, которые внушали, что «русские солдаты плохие, их надо убивать».

Военный утверждает, что сдался сразу после того, как его отправили на штурм в зоне боевых действий.

Ранее военный ВСУ Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.