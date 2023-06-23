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Пленный боевик ВСУ: в Латвии психологи убеждали, что «русский народ надо ненавидеть»

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Пленный боевик ВСУ заявил, что в Латвии психологи убеждали прибывших в страну для подготовки украинцев, что «русский народ надо ненавидеть и уничтожать».

По словам пленного, в Латвию его отправили после мобилизации.

«Приехали на полигон для галочки, только чтобы списать деньги… Нам давали препараты, они говорили, чтобы адреналин был с русскими воевать», — заявил он.

По словам другого бойца, от этих таблеток люди становились злыми и агрессивными. Пленные добавляют, что командование угрожает всем расстрелом или тюрьмой при попытке сбежать с позиций.

Ранее военный ВСУ Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.

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