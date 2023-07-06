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ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

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Начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населённого пункта Клещеевка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажем вертолёта Ми-35 ВКС России был уничтожен украинский бронетранспортёр.

Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.

Также спецназ группировки «Запад» под Лозовой уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом «Ланцет».

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