ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населённого пункта Клещеевка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажем вертолёта Ми-35 ВКС России был уничтожен украинский бронетранспортёр.
Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.
Также спецназ группировки «Запад» под Лозовой уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом «Ланцет».