ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населённого пункта Клещеевка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажем вертолёта Ми-35 ВКС России был уничтожен украинский бронетранспортёр.

Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.

Также спецназ группировки «Запад» под Лозовой уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом «Ланцет».