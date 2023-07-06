Украинские войска за сутки выпустили 110 снарядов по ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Еленовке и Волновахе.
Отмечается, что в результате обстрелов были ранены восемь гражданских лиц.
Также сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и пяти объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил о пожаре на нефтебазе после обстрела ВСУ.
Также украинские войска нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР.