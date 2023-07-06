Украинские войска за сутки выпустили 110 снарядов по ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 110 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Еленовке и Волновахе.

Отмечается, что в результате обстрелов были ранены восемь гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил о пожаре на нефтебазе после обстрела ВСУ.

Также украинские войска нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР.