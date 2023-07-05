Украинские войска нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР

Вооружённые силы Украины нанесли удар по администрации Волновахи в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Константин Зинченко.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Зинченко, всего зафиксировано два прилёта.

«Один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьёзные», — констатировал собеседник агентства.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Как рассказал Зинченко ТАСС, по предварительным данным, атака производилась ракетами Storm Shadow.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Волновахе две ракеты из РСЗО.