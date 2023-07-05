Украинские войска нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР
- AP
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
По словам Зинченко, всего зафиксировано два прилёта.
«Один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьёзные», — констатировал собеседник агентства.
Информации о возможных пострадавших не поступало.
Как рассказал Зинченко ТАСС, по предварительным данным, атака производилась ракетами Storm Shadow.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Волновахе две ракеты из РСЗО.