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Украинские войска нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР

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Вооружённые силы Украины нанесли удар по администрации Волновахи в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Константин Зинченко.
Украинские войска нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Зинченко, всего зафиксировано два прилёта.

«Один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьёзные», — констатировал собеседник агентства.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Как рассказал Зинченко ТАСС, по предварительным данным, атака производилась ракетами Storm Shadow.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Волновахе две ракеты из РСЗО.

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