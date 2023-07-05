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Глава Макеевки сообщил о пожаре на нефтебазе после обстрела ВСУ

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В результате обстрела украинскими военными Макеевки в ДНР произошло возгорание нефтебазы. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Глава Макеевки сообщил о пожаре на нефтебазе после обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Kamonchai Mattakulphon

«В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы», — написал он в Telegram.

Ключаров добавил, что жители посёлка Крупской частично остались без электричества.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 41.

Серьёзные повреждения получило здание Макеевской городской больницы №2. В восьми медорганизациях города и в общежитии местного медколледжа взрывной волной повредило окна, двери, фасады.

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