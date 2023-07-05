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Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки выросло до 41

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Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 41, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Владислав Ключаров.
Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки выросло до 41
  • РИА Новости

«На сегодняшнюю минуту — 41 человек. Двое детей — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это лёгкие ранения осколками стекла. Один человек погиб — мужчина 1962 года рождения», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о 36 раненых жителях.

Серьёзные повреждения получило здание Макеевской городской больницы №2. В восьми медорганизациях города и в общежитии местного медколледжа взрывной волной повредило окна, двери, фасады.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ выпустили по две ракеты РСЗО по Макеевке и Донецку, а через час — ещё пять снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Подробнее — в материале RT.

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