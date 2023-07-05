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Посол Грузии на Украине покинет Киев 6 июля

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Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинет Киев в четверг, 6 июля.
Посол Грузии на Украине покинет Киев 6 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Marchak

«48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00», — сказал Закарашвили в интервью телеканалу «Рустави 2». Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Киеве, выразить ему протест в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, а также предписать ему покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси по этому вопросу.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что требование киевского режима передать Саакашвили стало оскорбительным для грузинской стороны.

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