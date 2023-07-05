Белорусские военные провели занятие с учётом опыта СВО на полигоне Брестский

Белорусские военные провели показное тактико-специальное занятие с подразделением 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, используя опыт спецоперации России на Украине. Занятия проводились на полигоне Брестский.

«Военнослужащие отработали порядок правильного занятия и оборудования района сосредоточения с учётом опыта СВО, тренировку в действии по предстоящим задачам с использованием лазерного оружия в условиях, максимально приближенных к боевым, а также этап боевой стрельбы», — сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Командующий украинскими объединёнными силами Сергей Наев ранее заявил, что Украина намерена усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом и военной техникой.

Как отмечал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией.