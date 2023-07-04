На Украине заявили о планах усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом он написал в Telegram.
«Было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой», — говорится в сообщении.
По словам Наева, решение принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией.