На Украине заявили о планах усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом

Командующий украинскими объединёнными силами Сергей Наев заявил, что Украина намерена усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом и военной техникой.

Об этом он написал в Telegram.

«Было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой», — говорится в сообщении.

По словам Наева, решение принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией.