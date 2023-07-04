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На Украине заявили о планах усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом

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Командующий украинскими объединёнными силами Сергей Наев заявил, что Украина намерена усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом и военной техникой.
На Украине заявили о планах усилить позиции на границе с Белоруссией личным составом
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом он написал в Telegram.

«Было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой», — говорится в сообщении.

По словам Наева, решение принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией.

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