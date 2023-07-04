Figaro: более половины проходивших обучение в Прибалтике солдат ВСУ погибли или пропали
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Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
«Больше половины украинцев, обученных и отправленных на фронт в Бахмут (Артёмовск. — RT), впоследствии не подавали признаков жизни», — отмечается в статье.
Офицер, который участвовал в обучении украинских солдат, рассказал о состоянии французских инструкторов.
«Мы видели случаи посттравматического стрессового расстройства у инструкторов», — прокомментировал он.
Ранее пленный украинский боевик Олег Крызынсыр рассказал о том, что подготовка мобилизованных украинцев иностранными инструкторами в Латвии длится месяц.
Также Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.