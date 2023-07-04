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Figaro: более половины проходивших обучение в Прибалтике солдат ВСУ погибли или пропали

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Более половины солдат ВСУ (Вооружённых сил Украины), которые прошли обучение в Прибалтике, погибли или пропали в Артёмовске.
Figaro: более половины проходивших обучение в Прибалтике солдат ВСУ погибли или пропали
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

«Больше половины украинцев, обученных и отправленных на фронт в Бахмут (Артёмовск. — RT), впоследствии не подавали признаков жизни», — отмечается в статье.

Офицер, который участвовал в обучении украинских солдат, рассказал о состоянии французских инструкторов.

«Мы видели случаи посттравматического стрессового расстройства у инструкторов», — прокомментировал он.

Ранее пленный украинский боевик Олег Крызынсыр рассказал о том, что подготовка мобилизованных украинцев иностранными инструкторами в Латвии длится месяц.

Также Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.

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